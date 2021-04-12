РИАМО - 12 апр. В День космонавтики свой третий день рождения празднует центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, с момента открытия в 2018 году его посетили 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба ВДНХ.

«За период работы центра его посетили около 1,5 миллиона человек: в 2018 году — 700 тысяч, в 2019 году — чуть более 640 тысяч, в 2020 году — 150 тысяч. Мы ожидаем, что по итогам этого года количество посетителей центра превысит 730 тысяч человек», — сказал генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.

К 60-летнему юбилею со дня первого полета в космос музей подготовил для гостей специальный подарок – два новых экспоната. «Капсула Гагарина» - интерактивный мультимедийный экспонат. «Космический конструктор» - игровая зона в виде составного конструктора. Из объемных деталей на магнитах можно создать луноход, космическую станцию или орбитальный корабль «Буран».

Центр открылся в отреставрированном историческом павильоне №34 «Космос». Это крупнейший космический музей страны с выставочным пространством более 15 тыс. кв. м. Там можно посмотреть на оригиналы и полноразмерные макеты космических аппаратов, скафандры, спутники и посетить современные мультимедийные зоны. Для детей тоже предусмотрены специальные пространства.

Основные экспозиции центра — «Космический бульвар», «Конструкторское бюро» и «Космодром будущего», «Космическая наука», «Космическая медицина и биология», «Альтернативные и нереализованные проекты». Также здесь работает выставка «Павильон «Космос»: между небом и землей», посвященная истории и архитектуре легендарного павильона.

Страницы центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в соцсетях за три года посетили более 2,5 млн пользователей, а сайт центра — 1,76 миллиона пользователей.

За 3 года в музее прошло около 300 мероприятий в рамках образовательных программ, в которых поучаствовали около 60 тысяч человек. В этом году ожидается 28 тыс. таких гостей.

Всего за три года прошло 11 657 экскурсий в том числе льготных категорий граждан. За это время музей посетило несколько сотен тысяч пенсионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов, членов многодетных семей, детей-сирот, студентов дневных форм обучения и других категорий.

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