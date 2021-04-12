РИАМО - 12 апр. Человек остается человеком, когда попадает в космос, и его голод никуда не исчезает. На МКС регулярно присутствуют экипажи из разных стран мира, и они стараются употреблять в пищу традиционные блюда, сообщается пресс-служба Роспотребнадзора.

В первых космических полетах, которые длились несколько часов, космонавты употребляли пищу исключительно в исследовательских целях. Необходимо было понять, какая пища лучше всего подойдет для освоения космоса. Земная пища вызывала массу проблем в условиях отсутствия гравитации, поэтому специальная еда стала незаменимой.

Россия

В рацион российских космонавтов входит больше 300 блюд. Среди них есть обычные продукты, такие как масло, сгущенка, творог, хлеб, и полноценные блюда – каша, борщ, картофельное пюре со шницелем.

Большинство блюд попадает к космонавтам в тюбиках. Космонавты могут заказать что-то с Земли, но их новая еда обязательно должна пройти стадию разработки, упаковки и сертификации. Разрабатывает блюда НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, а производят на Бирюлевском экспериментальном заводе.

США

Меню американских космонавтов имеет национальный колорит – тут и бургеры, и индейка на День благодарения. Отличительная черта американского меню – это упаковка. Она вакуумная, и в нее можно положить все что угодно.

Космонавты NASA могут попросить добавить в меню что-то из любимых блюд и напитков, продающихся в обычном магазине. А еще в американском модуле есть специальная космическая микроволновка.

Вся еда, которая доставляется космонавтам на орбиту, делится на свежую со сроком годности до 48 часов, средней влажности и сублимированную. Ничего сложного – просто добавь воды.

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Италия

Кухня Италии славится пастой, лазаньей, пиццей – все это могут попробовать и итальянские космонавты. Специально для участников миссии Европейское космическое агентство подбирает блюда национальной кухни. Главное, чтобы еда не крошилась, была легкой и транспортабельной.

А еще итальянцы привезли на орбиту настоящую космическую кофеварку, которая способна сделать вкуснейший кофе в условиях невесомости. Ее разработали компании Lavazza и Agrotec.

Корея

Поскольку в космосе вкус и запах становятся не так сильно выражены, корейцы – любители всего острого и пряного – стремятся максимально сохранить свои ощущения. Поэтому они берут с собой знаменитую капусту кимчи – консервированный овощ с острым красным перцем. Также они употребляют мясо особой консервации. Отличие корейской еды – это ее консистенция. Она скорее напоминает крем-суп или густой соус.

Китай

В Китае для каждой миссии составляют особое меню. В его основе свинина – самый распространенный вид мяса в стране. Также обязательно в каждом рационе присутствуют сухофрукты – они хорошо восполняют энергию. В среднем китайский космонавт потребляет 2734 калории в день.

Япония

Традиционная пища для японцев – это лапша. Ученым пришлось хорошо потрудиться, чтобы создать космический рецепт. Она отличается тем, что текстура ее более эластичная. Вкус ее более выражен, чтобы космонавты не забывали, что даже на огромной высоте кусочек родной страны всегда рядом. К лапше добавляют соевый соус и овощи. Из сладкого японцы получают фруктовое пюре и карамельки.

Несмотря на то, что МКС составляют обособленные модули, это все же единая международная миссия. Как бы ни отличались рационы космонавтов и их меню, космонавты из разных стран ходят друг к другу в модули на ужины и обеды, пробуя еду из разных стран, а каждое воскресенье устраивают совместный обед.

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