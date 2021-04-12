РИАМО - 12 апр. На международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2021» свою продукцию представили свыше 35 компаний Подмосковья, выставка заработала на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Участниками «Продэкспо»вновь стали ведущие производители Подмосковья», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что среди компаний оказались знаменитые бренды региона, а именно коломенская пастила, мороженое, луховицкие огурцы, другие овощи, а также популярные подмосковные сыры, новинки молочной продукции, мясные деликатесы и другое.

Воскресенский отметил, что региональные производители планируют переговоры с представителями сетей и торговых точек, а также поиск новых партнеров.

По словам министра, встречи поспособствуют продвижению качественных продуктов Подмосковья на продовольственные рынки РФ и зарубежных стран. Они будут способствовать реализации новых приоритетных проектов.

28-я международная выставка продлится до 16 апреля. Здесь представлено свыше 1,5 тыс. участников из 40 стран мира.