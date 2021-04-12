РИАМО - 12 апр. Сведения в отношении фирмы «АККОРД» подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта по строительно-монтажным работам, сообщает пресс-служба УФАС России по Подмосковью.

В ведомство обратилось МУ МВД РФ «Мытищинское». Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с компанией контракт на выполнение работ в условиях повышенной готовности.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России организация не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АККОРД» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.