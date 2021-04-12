РИАМО - 12 апр. Советского космонавта Юрия Гагарина связывали с подмосковным Долгопрудным по-настоящему дружеские отношения, сообщила краевед Нина Чеботарева.

«Гагарин по меньше мере трижды связан с Долгопрудным. Первое знакомство коллектива Долгопрудненского машиностроительного завода, градообразующего предприятия, было связано с тем, что в марте 1962 года нашему заводу вручали Орден Трудового Красного Знамени. Гагарин был на торжественном вечере, поздравлял коллектив», - рассказала краевед в эфире «Радио 1».

Также Гагарин связан с Долгопрудным через еще одного героя – Петра Ивановича Долгова. Долгов был испытателем парашютов. Они с Гагариным общались, он тоже жил в Звездном городке. Испытатель погиб в 1962 году.

Чеботарева отметила, что самые приятные воспоминания остались в Долгопрудном в связи с тем, что именно Гагарин поддержал развитие водных лыж в городе. Так как был большим поклонником этого вида спорта.

«Люди, которые работали в Долгопрудном, увидели соревнования первых лыжников и решили сделать в городе секцию. Наш город со всех сторон окружен водой – рядом и каналы, и водохранилище. Сам бог велел устроить здесь секцию. Рабочие завода обратились за поддержкой к Гагарину, который был председателем Федерации воднолыжного спорта страны, и он одобрил эту идею», - добавила Чеботарева.

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