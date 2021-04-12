РИАМО - 12 апр. Влияние пандемии коронавируса на развитие внутреннего туризма в России обсудят на выездной конференции для турагентов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба сервиса B2B.Ostrovok, организующего мероприятие.

В рамках конференции, которая пройдет 24 апреля, запланированы две панельные дискуссии. Модератором конференции выступит директор по развитию Travel Russia News Кирилл Волков.

В сессии «Планы по развитию внутреннего туризма в России» примут участие и. о. министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко, министр по туризму Чеченской республики Муслим Байтазиев, министр по туризму Удмуртии Роман Никитин, а также Феликс Шпильман - CEO Emerging Travel Group, управляющей B2B.Ostrovok. Эксперты обсудят перспективы внутреннего туризма и эффективные механизмы его стимулирования, а также дальнейшие шаги регуляторов для его развития.

Сессия «Тревел-индустрия в 2021 году: как пережить последствия пандемии с минимальными потерями?» будет посвящена проблемам, с которыми столкнулся туристический бизнес, и способам их преодоления. Участники расскажут, как бизнесу адаптироваться к новым реалиям, как найти новые точки роста и на какие инструменты обратить внимание.

Своим опытом с гостями поделятся представитель JA Resorts and Hotels в России, Украине и СНГ Татьяна Полухина, директор по развитию транспортной компании «Буревестник» Алексей Федоров, генеральный директор Global Representation Company Маргарита Назарова, руководитель дирекции корпоративных продаж и электронной коммерции страховой компании ERV Наталия Малиновская и директор B2B.Ostrovok Дарья Кочеткова.

B2B.Ostrovok.ru – инструмент онлайн-бронирования отелей и авиабилетов для профессионалов туристического рынка. Сегодня к сервису подключены более 20,5 тыс. агентов и корпоративных клиентов по всей России.

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