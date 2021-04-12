РИАМО - 12 апр. В Серпуховском музее закрылась выставка «Мир, сотворенный заново», всего экспозицию увидели 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Выставку посвятили русской художественной культуре конца XIX – начала ХХ века. Экспозиционное пространство разделили на семь тематических разделов: от первозданного хаоса до мира, измененного человеком.

Гости могли увидеть 87 шедевров из семи музеев страны, в том числе работы Врубеля, Коровина, Кустодиева и других.

«Для тех, кто не успел посетить выставку «Мир, сотворенный заново», есть отличная новость. Сайт Серпуховского музея предлагает 3D-тур по залам выставки. Любой желающий может стать его участником и окунуться в атмосферу насыщенной творческой жизни 1890-1920 годов», - отметили в пресс-службе.