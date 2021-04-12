РИАМО - 12 апр. Плата за отопление и горячую воду стала меньше на 10% в 53 округах Подмосковья для 44% населения, это порядка 3,3 млн человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Снижение стало возможным благодаря относительно новому расчету тарифа на горячее водоснабжение, при котором используется уточненный норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды.

Теперь норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев, рассчитан исходя из показателя температуры горячей воды в местах водоразбора 60 градусов.

Корректирование данного параметра позволило понизить суммарную плату граждан по двум коммунальным услугам до 10%. Кроме того, при соблюдении этого температурного режима горячего водоснабжения жители стали экономить холодную воду, которую подают в смеситель для доведения воды до оптимальной температуры с целью ее использования в бытовых условиях.

На сегодняшний день по закону температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов. Впервые такое решение было принято 2009 году, до этого момента максимальной температурой было 55 градусов.

Повышение температуры обусловлено скоростью гибели вирусов и бактерий: при 55 °C – уничтожение за 5-6 часов, при 60 градусах – гибель за 22 минуты. С 2015 года норматив стали активно применять при тарификации в работе ведомства с ресурсоснабжающими организациями. Чтобы переход к новому способу расчета был плавным, работа ведется планомерно и в 2021 году.

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