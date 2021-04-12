РИАМО - 12 апр. Арбитражный суд признал жалобу ООО «Территория Уюта» на администрацию городского округа Солнечногорск необоснованной, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Территория Уюта» о нарушении правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Ранее в управление поступила жалоба фирмы на действия (бездействие) администрации при организации конкурса. Управление признало жалобу ООО «Территория Уюта» необоснованной.

Общество не согласилось с указанным решением и обратилось в суд, который отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС.