РИАМО - 12 апр. Участница «Евровидения-2021» от России Манижа призналась, что на написание песни Russian Woman ее «вдохновили» люди, которые советуют ей похудеть или спрашивают, почему у нее нет детей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы знаем, что подобные слова могут травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери», — сказала молодая исполнительница.

В тексте песни Russian Woman говорится про сложную судьбу русской женщины, а также делается акцент на проблему неполной семьи в России.

В этом году песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. В первом полуфинале конкурса Манижа выступит третьей. В этот день также исполнят свои композиции представители Украины, Швеции, Австралии, Ирландии и других стран.