РИАМО - 12 апр. Нежилое здание площадью 162 кв. м и участок площадью 1080 кв. м выставили на торги для сдачи в аренду в деревне Насадкино Дмитровского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Здание представляет собой одноэтажную кирпичную пристройку к столярному цеху. Иные здания, сооружения или постройки на земельном участке отсутствуют», - сообщает пресс-служба.

Стартовая цена аренды составляет 117 тыс. рублей. Кадастровый номер участка - 50:04:0140603:1346, здания - 50:04:0190102:44. Объект юридически свободен.

Торги пройдут на площадке «РТС-тендер» в электронном виде под номером 52236. Аукцион пройдет 5 мая 2021 года, заявки на участие принимаются до 30 апреля.