РИАМО - 12 апр. Авиакомпания Utair возобновляет рейсы по маршруту Москва — Минск, полеты будут осуществляться каждую среду, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рейсы по данному направлению возобновили в весенне-летнем графике. Пассажиры смогут совершать полеты в столицу Белоруссии по средам.

В ближайшее время могут быть восстановлены чартерные авиарейсы из России в Египет, в частности, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Российская сторона заинтересована в возобновлении авиационного сообщения в этом направлении.

Ранее оперштаб сообщил, что Россия ограничивает с 15 апреля до 1 июня регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в этих странах.