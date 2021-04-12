РИАМО - 12 апр. В подмосковном Ленинском городском округе полицейские задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт почти 600 свертков с героином, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 28 и 38 лет задержали в деревне Лопатино.

«При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них 598 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В свертках находился героин общим весом более 250 граммов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчины арестованы.