РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Стая бродячих собак, обитающая на Железнодорожной улице в Подольске в районе автомобильного моста, может быть заражена бешенством, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

О возможном очаге бешенства в Подольске рассказали в территориальном ветуправлении №5. Ранее на стаю безнадзорных собак, покусавших женщину, пожаловались на портале «Добродел».

Заражение бешенством происходит при укусе или ослюнении. Вирус поражает нервную систему человека и животных, без оперативного лечения наступает смерть.

В случае укуса необходимо немедленно промыть пораженное место водой с мылом, а затем обработать спиртом или спиртовым раствором йода. В этот же день нужно обратиться в травмпункт для получения первой прививки против бешенства.