РИАМО - 12 апр. В День космонавтики «Мострансавто» запустило 11 «космических» автобусов, которые украшены рисунками победителей конкурса «Автобус-ракета», сообщает пресс-служба предприятия.

Увидеть красочные автобусы ЛиАЗ можно в Егорьевске, Озерах, Ногинске, Люберцах и других городах Подмосковья.

Конкурс детских рисунков приурочили к празднованию 60-летия первого полета человека в космос. Всего на конкурс прислали 150 работ.

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории пилотируемый полет в космос.

Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>