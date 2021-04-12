РИАМО - 12 апр. Банк ДОМ.РФ вошел в топ-15 российских банков с уставным капиталом, превышающим 100 млрд рублей. Капитал банка увеличился за счет перераспределения средств внутри Единого института развития в жилищной сфере, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы госкомпании.

ДОМ.РФ принял решение докапитализировать Банк ДОМ.РФ на 30 млрд рублей, благодаря чему капитал кредитной организации увеличился до 108,9 млрд рублей. Средства были привлечены за счет дополнительной эмиссии и последующей реализации 300 тыс. акций. По словам представителей компании, стоимость одной ценной бумаги при размещении составила 100 тыс. рублей за штуку.

«Перераспределение части капитала ДОМ.РФ в пользу уполномоченного банка в сфере жилищного строительства нацелено на решение возложенных на группу компаний президентом России и правительством РФ задач по обеспечению стабильного развития строительной отрасли и рынка ипотечного кредитования», – сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Предполагается, что благодаря привлеченным средствам Банк ДОМ.РФ сможет нарастить портфель лимитов проектного финансирования до 1,5 трлн рублей до конца года, а также увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов. По оценкам экспертов, дополнительная эмиссия акций позволит обеспечить ипотечными кредитами 114 тыс. семей и построить 2,8 млн кв. м жилплощади.

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что докапитализация Банка ДОМ.РФ нужна для развития проектного финансирования. Это, в свою очередь, поспособствует выводу на рынок новых проектов и развитию конкуренции среди застройщиков, что необходимо для повышения доступности жилья и достижения целей нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, это снижение уровня ипотечных ставок, обеспечение россиян жильем и достижение целевого объема ввода жилья на уровне 120 млн кв. м в год. Кроме того, банк стремится к масштабированию своей деятельности и к занятию передовых позиций на ипотечном рынке.

«Не будем забывать, что Банк ДОМ.РФ является одним из банков, который активно наращивает свой ипотечный портфель. Уже сейчас он один из немногих, кто предлагает самый широкий набор ипотечных продуктов, в том числе с государственной поддержкой по льготным ставкам», – сказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2030 года. Его цели – обеспечение российских семей качественным доступным жильем, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Среди целевых показателей нацпроекта – снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки, а также превышение порога в 1 млн сделок по покупке недвижимости с использованием эскроу-счетов к концу 2024 года.​​