РИАМО - 12 апр. Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах, сообщает оперштаб Москвы.

Будет приостановлено как чартерное, так и регулярное авиасообщение.

При этом у россиян, которые находятся в Турции, будет возможность продолжить отдых или вернуться чартерными рейсами. Тем гражданам, кто ранее приобрел путевку в Турцию, рекомендуется обменять направление для отдыха.

За последние недели ситуация с коронавирусом в Турции серьезно осложнилась. Заболеваемость в этой стране выросла в 3,5 раза.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала жителям России отдыхать внутри страны.

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