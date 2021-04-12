РИАМО - 12 апр. В Подмосковье начали принимать заявки от молодых учителей и воспитателей, желающих стать участниками программы «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2021 году сертификаты на жилье по соципотеке получат 110 молодых воспитателей, учителей и педагогов. Прием заявок продлится до 14 мая.

«Подать документы в этой категории могут специалисты не старше 35 лет, имеющие педагогический стаж работы на территории Московской области не менее трех лет. Желающих получить соципотеку с каждым годом все больше. Это отличная мера поддержки, которая действительно работает», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, за шесть лет реализации программы жилье на льготных условиях приобрели 319 педагогов. По условиям программы за саму недвижимость платит регион, а клиент должен оплачивать только проценты банку.

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