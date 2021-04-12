Открытия старейшего кинотеатра Москвы - «Художественного» - зрители ждали семь лет. Для широкой публики он вновь заработал 9 апреля 2021 года. Кинотеатр после реконструкции стал более вместительным – теперь в нем четыре зала, а еще библиотека, три бара, ресторан и пекарня. Что нового появилось в кинотеатре, сколько стоят билеты, и чем там можно заняться кроме просмотра кино, читайте в репортаже РИАМО.

Лев Толстой и билеты с доставкой

фото пресс-службы кинотеатра

Кинотеатр «Художественный» распахнул свои двери чуть более 100 лет назад – в 1909 году, и за столетие не раз перестраивался. Первое здание было построено по заказу Роберта Брокша архитектором Благовещенским. Тогда оно было одноэтажным и вмещало 400 человек. Известно, что один из первых сеансов посетил Лев Николаевич Толстой, который после кинопросмотра задумался над пьесой для экрана.

До революции внутреннее убранство кинотеатра было роскошным – ажурные люстры, в фойе бил фонтан и играл оркестр. Это был единственный кинотеатр в Москве, который выполнял доставку билетов на дом.

В 1912-1913 году кинотеатр был перестроен Федером Шехтелем – и именно этот облик пытались восстановить современные реставраторы, рассказывает экскурсовод Евгения.

Идею того, что просмотр фильма должен проходить в праздничной атмосфере, возродили: со входа зрители будто оказываются в кино: красная винтовая лестница, убранство в стиле ар-деко и черный мрамор переносят в эпоху «Великого Гэтсби».

фото пресс-службы кинотеатра

Во входной группе разместили кассы, гардероб и афиши, а в просторном фойе – фонтан и зимний сад, бар, а также press-wall на тему «Оскара».

Испанское архитектурное бюро Lazaro Rosa-Violan предложило сохранить за «Художественным» статус парадного кинотеатра Москвы: во входной группе и залах использовали эстетику довоенных кинотеатров, а в фойе – теплую цветовую гамму в духе европейских «дворцов мира».

Однако задача была не из легких, так как реставраторы знали лишь то, как выглядел большой зал и фасад кинотеатра, но неизвестно было, какой была входная группа и фойе до революции. Из элементов архитектурного оформления того времени сохранился фриз и карниз в фойе, также удалось найти фундамент дореволюционного фонтана.

фото пресс-службы кинотеатра

При создании входной группы и главного фойе архитекторы опирались на принципы Венецианской хартии реставраторов: если информацию о здании невозможно найти в архивах, не надо копировать оригинал, а следует предложить свое, авторское видение с использованием сохранившихся слоев истории.

Визитной карточкой «Художественного» раньше были афиши, так как пышное убранство – барельефы, маски над входом и прочее – были убраны по требованию Хрущева. Сейчас кинотеатру вернули и барельефы, и окна, которые когда-то было заложены.

Что касается серого цвета здания, то реставраторы очень долго спорили и искали максимально приближенный к дореволюционному цвет. Чтобы отыскать нужный оттенок, им пришлось добраться до нижнего слоя краски, рассказывает экскурсовод.

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Театральный зал и современный звук

фото пресс-службы кинотеатра фото пресс-службы кинотеатра 1 из 2

Сегодня киносеансы идут в четырех залах – большом на 474 места, двух малых – по 46 мест и одном камерном на 21 зрителя. На экскурсиях, которые бесплатно проводятся по выходным, есть уникальная возможность – подняться на сцену Большого зала кинотеатра, который сейчас выглядит, как во времена Шехтеля.

Экскурсовод Евгения рассказывает, что «Художественный» носит такое название неслучайно. Шехтель, который перестроил и здание МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, перенес театральные интерьеры в Большой зал «Художественного». Владелец кинотеатра Брокш хотел, чтобы «Художественный» был конкурентом МХТ.

Отсюда – Большой зал с балконом, который по убранству напоминает театральный. Со времен Шехтеля здесь удалось сохранить многое: историческую лепнину, два панно, а также барельеф над экраном – морские кони, которые держат вывеску с датой «1912». Кресла в Большом зале тоже напоминают театральные, а красный цвет неслучаен – по традиции с итальянским оперным театром.

Правда, в те времена в Большом зале было 900 мест, а сейчас – 474, но и требования к комфорту раньше были другие. Если до реконструкции впереди сидящие зрители могли загораживать экран, то сейчас уровень зала выше и кресла расположены таким образом, чтобы было видно с любого места.

Если говорить про звук, то он здесь суперсовременный. Все залы оборудованы аудиосистемой Dolby Atmos. Чтобы не портить исторический облик кинозала – колонки вмонтировали в стены, и еще более 40 источников звука спрятаны под потолком.

Кроме того, все четыре зала оснащены высококонтрастными лазерными кинопроекторами Barco – в мире всего 21 зал с такими проекторами. Здесь есть и пленочные проекторы, которые позволяют смотреть фильмы с пленки 35 мм.

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Без попкорна, зато с шампанским

фото пресс-службы кинотеатра фото пресс-службы кинотеатра фото пресс-службы кинотеатра 1 из 3

Театральности кинотеатру добавляют особые правила, согласно которым в залы нельзя приходить с газировкой и попкорном. Но поесть в кинотеатре есть где. На первом этаже располагается кофейня Eleven, где можно не только выпить чашечку кофе с круассоном, но и бокал шампанского. Названа она в честь даты первого сеанса – 11 ноября 1909 года. А с 18:00 работает ресторан «Ники», названный в честь императора Николая Второго.

Кроме того, в кинотеатре есть три лобби-бара. По словам экскурсовода, обилие шампанского – это тоже отсылка к Шехтелю. Знаменитый архитектор, погрузившись в театральную тусовку, рисовал декорации с бутылкой шампанского.

На втором этаже – афиши с Каннского фестиваля разных лет, а также кинокамера, на которую снимали мультфильмы «Винни Пух», «Малыш и Карлсон», «Маугли» и другие.

Библиотека и новый этаж

Самое главное изменение, которое заметят завсегдатаи – третий этаж, куда ведет винтовая лестница с красной дорожкой. При Шехтеле здесь был неотапливаемый чердак, а лестницы не существовало. Чтобы повысить вместимость, при реконструкции здесь решили устроить два малых зала. Причем надстройка сделана таким образом, что исторические габариты здания не изменились.

Стеклянная крыша-фонарь и гигантская хрустальная люстра в форме звезды, на которую ушло 550 килограмм хрусталя, – отсылки к 30-м годам прошлого века и одно из самых эффектных мест для фото.

В южном фойе на втором этаже разместился корнер Некрасовской библиотеки, где гости кинотеатра могут посидеть с бокалом шампанского и почитать книги или взять их с собой, оформив читательский билет. Кстати, билет будет действовать не только в кинотеатре, но и в других библиотеках Москвы.

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Здесь же – вход в камерный зал на 21 место, стиль и интерьеры которого напоминают знаменитый «Электрик синема» в Лондоне. Билеты сюда стоят от 2000 рублей, хотя фильмы идут те же, что и в Большом зале. Зато сюда можно прийти на свидание, с удобными креслами и почти домашней обстановкой.

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Цены и фестивальный репертуар

Когда на сайте «Художественного» появилось расписание сеансов, в соцсетях стали писать о том, что сеансы слишком дорогие. На самом деле, билет в Большой и Малые залы на утренний сеанс стоит 290 рублей, большинство билетов на дневные сеансы – 400 рублей, вечерние – 600-750 рублей. Дороже всего стоят билеты в камерный зал – от 2000 до 5000 рублей.

Кроме того, для студентов и пенсионеров действуют льготы – билеты от 200 до 300 рублей.

Да и репертуар в «Художественном» отличается от массовых кинотеатров. В прокате – избранные новинки, фестивальные фильмы, например, номинированные на «Оскар 2021».

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