РИАМО - 12 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева с Днем космонавтики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Юбилей легендарного предприятия

Именно на предприятии в подмосковном Королеве создали первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток» и ракету-носитель Р-7, которая вывела его на околоземную орбиту. Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года: новую эру в космонавтике открыл Юрий Гагарин.

«Здесь присутствуют те, кто очень давно, добросовестно работают на благо уже не покорения, а развития космоса, где идет постоянная конкуренция технологий, борьба за лидерство. Мне очень приятно, что в Московской области знаковые предприятия космической индустрии, на них работают наши ветераны, династии. Хотел бы поблагодарить наставников, которые помогают молодым ребятам постигать новое», – сказал Воробьев.

Он отметил, что РКК «Энергия» в этом году отмечает 75-летие. Сегодня сотрудники предприятия продолжают дело Сергея Королева на достойном уровне.

«Хочу пожелать вам достижений и побед в этом важном для нашей страны деле», – добавил губернатор.

РКК «Энергия» является ведущим предприятием ракетно-космической отрасли России, которое работает с 1946 года. В этом году исполняется 75 лет с даты образования коллектива разработчиков баллистических ракет дальнего действия во главе с главным конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым.

Заслуги коллектива «Энергии»

«Энергия» также является градообразующим предприятием для городского округа Королев. Сейчас здесь работают около 7,5 тыс. человек.

«Мои бабушка и дедушка Гагарина «запускали», а папа – «Буран». Я из третьего поколения, работаю здесь с 1988 года. Не могу не отметить произошедшие в городе изменения – школы новые появляются, пристройки. Созданы зона отдыха, уютный парк – детям удобно гулять», – рассказала Воробьеву испытатель Елена Глинкина.

Коллектив предприятия разработал и реализовал такие значимые проекты, как первые отечественные баллистические ракеты, первая ракета с ядерным зарядом, запуск первого искусственного спутника Земли, а также автоматических станций к Луне, Венере и Марсу. Здесь создали пилотируемые корабли и станции «Восток», «Союз», «Салют», грузовые корабли «Прогресс», многоразовую систему «Энергия-Буран» и многомодульный комплекс «Мир».

За выдающиеся заслуги коллектив предприятия награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, благодарностями президента РФ и федерального правительства.

Сейчас РКК «Энергия» является головной организацией по созданию и эксплуатации пилотируемых космических систем, высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах, а также ведущим разработчиком российского сегмента Международной космической станции.

Праздник для всего города

В ходе визита на предприятие «Энергия» губернатор Андрей Воробьев осмотрел контрольно-испытательную станцию, где расположены космические корабли «Союз МС», «Прогресс МС» и контрольный стенд многофункционального лабораторного модуля «Наука». Работу техники продемонстрировал первый заместитель главного конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

Затем Воробьев совместно с Героем России, летчиком-испытателем, командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко и Героем России, летчиком-космонавтом Андреем Борисенко возложил цветы к памятнику «Звездные люди Земли» в сквере Покорителей космоса. Скульптурную композицию представляют отлитые из бронзы фигуры Сергея Королева и Юрия Гагарина.

«Для нас 12 апреля – святой день. Это одна из главных семейных традиций – вне зависимости от ситуации мы всегда стараемся собираться в этот день в Королеве. И каждый раз испытываем невероятную гордость, поражаемся, как можно было в то время достичь таких грандиозных технических успехов», – рассказал внук легендарного конструктора Андрей Королев, который приехал на праздник с семьей.

Новый космический музей в Королеве

В День космонавтики в Королеве открылся космический мультимедийный музей с элементами виртуальной реальности, проект которого обсуждался с жителями и руководителями градообразующих предприятий.

Музей создали с целью содействия профориентации и образовательному процессу, формирования у молодежи интереса к теме освоения космоса. Отличительной особенностью музея является инновационная подача информации в формате лекций, видео, анимации, онлайн-трансляций запуска ракет. Здесь также есть возможность повторить стыковку с МКС на тренажере-симуляторе для подготовки экипажа.

В музее представлены экспонаты градообразующих предприятий, а также космические аппараты, в том числе станция «Мир», ракетоносители «Ангара А5В», «Ангара А1.2», «Рокот-М». Виртуальная экспозиция предоставляет посетителям возможность познакомиться с программами освоения Луны и Марса.

В музее также можно узнать о перспективах развития космической отрасли – космическом туризме и частной космонавтике, освоении астероидов, создании космопортов.

Связь с космонавтами

После посещения музея губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с женами и детьми космонавтов поздравил российский экипаж Международной космической станции с праздником и пожелал ему благополучного возвращения домой. Сеанс видеосвязи состоялся в Центре управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

В составе экипажа – командир МКС, космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков; бортинженер, космонавт-испытатель, Герой РФ Олег Новицкий; бортинженер, космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков и бортинженер Петр Дубров.

«Это уже третий полет для Олега. Разлука всегда тяжела, а если у твоего мужа профессия опасная и сложная – вдвойне непросто. Хорошо, что сейчас есть средства связи и мы можем регулярно общаться. Я по профессии журналист, как и во время двух предыдущих полетов мужа, веду на сайте «Роскосмоса» свой блог – дневник жены космонавта», – рассказала супруга Олега Новицкого Юлия.

ЦУП является научно-исследовательским подразделением АО «ЦНИИмаш», базовым центром управления космическими полетами «Роскосмоса». Здесь управляют полетами пилотируемых кораблей и автоматических космических аппаратов, а также российским сегментом МКС.

Российский ЦУП взаимодействует с центрами управления полетами в США, Франции, Германии и Японии. Одновременно он ведет научные и проектные исследования, самостоятельно разрабатывает и использует в работе собственные IT-продукты. На базе ЦУП создан Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве.

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