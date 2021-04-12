РИАМО - 12 апр. Столичные электробусы начали обслуживать маршрут №637, теперь современный транспорт курсирует на 45 городских маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Экологичный транспорт запустили по маршруту от станции метро «Бибирево» через платформу МЦД Бескудниково и станцию метро «Отрадное» до станции «Владыкино». Ежедневно этим маршрутом пользуются свыше 12 тыс. жителей четырех столичных районов.

Первые электробусы были запущены на территории Москвы в 2018 году. Они оснащены климат-контролем, медиаэкранами и разъемами для зарядки смартфонов. Электробусы также приспособлены для инвалидов и родителей с колясками.

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