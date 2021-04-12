РИАМО - 12 апр. Застреленным в столичном фитнес-клубе в ЖК «Алые паруса» мужчиной оказался 40-летний криминальный авторитет Альберт Рыжий (Али Гейдаров), который выступал за «раскоронацию» других авторитетов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника ФАН в правоохранительных органах, Гейдаров был известен бесстрашным нравом и имел множество врагов в криминальном мире.

Среди основных недругов Рыжего – воры в законе Эдик Тбилисский, Ника Гагринский, Леки Руставский, Намик, Бесо Руставский и Леха Иркутский (Гудына).

По данным источника, Рыжий выступал за «раскоронацию» других воров. В 2020 году он вышел на свободу условно-досрочно и имел положительную характеристику.

Примечательно, что на Рыжего уже неоднократно покушались. В спортзале он занимался под чужим именем.

Фитнес-клуб сейчас временно закрыт. На месте работают криминалисты.