РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. В ряде домов подмосковного Подольска временно отключат электроэнергию 13 и 14 апреля из-за проведения технических работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 13 апреля с 9:30 до 11:30 по адресам: деревня Боборыкино, улица Лесная, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 3, 4, 4А, 5, 6, 9А, 9Б, улица Зеленая, 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 16, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9, улица Березовая, 11, 2, 3, 3 1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9.

14 апреля с 9:00 до 17:00 может отсутствовать электроэнергия по адресам: Революционный проспект, 45, 47, улица Февральская, 50, улица Советская, 3, 33/44.