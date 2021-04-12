РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 12 по 18 апреля на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках которого сотрудники ДПС будут пресекать нарушение ПДД пешеходами, сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Причин ДТП с участием пешеходов достаточно много, и не всегда виновен тот, кто управляет транспортным средством. Очень часто сами пешеходы из-за легкомыслия и невнимательности неправильно оценивают дорожную ситуацию и переходят проезжую часть в неустановленных местах или перед близко идущим транспортом. Основная причина ДТП по вине пешеходов - это элементарное пренебрежение правилами дорожного движения и беспечное отношение к собственной жизни и здоровью.

Так, за 1 квартал 2021 года произошло 18 наездов на пешеходов (9 на пешеходном переходе и 9 вне зоны пешеходного перехода), в которых пострадало 19 человек, в том числе 4 ребенка. По вине самих пешеходов зафиксировано 2 ДТП.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу ПДД разрешают пешеходу выходить на проезжую часть только после того, как он оценит расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость, и убедится, что переход будет для него безопасен.

Также запрещается пересекать проезжую часть через пешеходный переход на велосипеде, не спешившись с него.

Автоинспекторы просят пеших участников дорожного движения быть максимально заметными и предсказуемыми для водителей. Одеваться в верхнюю одежду ярких тонов и даже в городе использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, а также обеспечить ими и одежу ребенка.