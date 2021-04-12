РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Жителям Подольска напомнили о запрете на торговлю у железнодорожных станций и на других общественных территориях без разрешений и госрегистрации, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях административная комиссия округа совместно со специалистами управления потребрынка, управления по обеспечению общественной безопасности администрации и сотрудниками полиции провела мониторинг. Жители часто жалуются на мусор, который оставляют после себя торговцы. В частности, на подходах к железнодорожной станции Силикатная и к Центральному рынку со стороны улицы Комсомольской.

Однако торговать около пешеходного перехода запрещено. Это мешает другим людям переходить дорогу. По обращениям граждан полицейские доставляют нарушителей в отдел полиции, составляют протокол об административном правонарушении и выписывают штрафы.

В основном подобным занимаются пожилые жители. Однако осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения запрещено.