РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили 13 пьяных водителей за прошедшую неделю на дорогах округа, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С 5 по 11 апреля госавтоинспекторы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого выявлено 13 водителей, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении, они направлены в суд для принятия решения в рамках действующего законодательства. В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело.

Автомобилистам напоминают, что управление машиной в нетрезвом состоянии подвергает опасности жизнь других участников дорожного движения. В случае, если стало известно о том, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, можно сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15 и 8(496)754-66-38.