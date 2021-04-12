РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска проверят соблюдение ПДД пешеходами в в ходе рейдов по 18 апреля, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в период с 12 по 18 апреля отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять профилактике и пресечению нарушений правил дорожного движения, в первую очередь - со стороны пешеходов.