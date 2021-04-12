РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Подольское предприятие «Георг Полимер» увеличило производительность труда благодаря участию в национальном проекте, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
АО «Георг Полимер», производящее герметичные упаковки для пищевой продукции, присоединилось к нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которое нацелено на оптимизацию производственной деятельности компании.
По ее словам, также был сформирован информационный центр проекта, стандартизирована работа. В итоге прирост к выработке на человека в час составил 12,5%.
Также на предприятии сократили время протекания процесса, снизили незавершенное производство и организовали доску решения проблем. В рамках проекта все новшества и нововведения контролировали специалисты, которые занимались в том числе и обучением сотрудников компании.
По словам начальника управления по инвестиционной деятельности, развития производства и предпринимательства администрации округа Ивана Шляхтина, федеральная целевая программа стартовала в 2018 году, в 2020 году на территории Подмосковья 39 предприятий стали ее участниками, в том числе 6 из них находятся на территории округа. Всего в ней участвуют свыше 2 тыс. предприятий в стране.
«Мы видим, что команда специалистов, которые знают, как можно производственные цепочки где-то сократить, где-то переобучить сотрудников, могут сделать большой вклад в работу предприятия», – заключил Шляхтин.
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