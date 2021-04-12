РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Подольское предприятие «Георг Полимер» увеличило производительность труда благодаря участию в национальном проекте, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

АО «Георг Полимер», производящее герметичные упаковки для пищевой продукции, присоединилось к нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которое нацелено на оптимизацию производственной деятельности компании.

«За три месяца текущего года мы можем подвести первые итоги программы повышения производительности труда. На нашем предприятии была создана рабочая группа, которая прошла обучение. Мы выбрали пилотный поток – «Оптимизация производства полипропиленового лотка», и после проведения мероприятий по исключению из потока холодного склада и зоны разогрева нам удалось сократить дистанцию на перемещения на 40%. То есть мы сделали перестановку, и благодаря этому производительность значительно улучшилась», – сказала генеральный директор АО «Георг Полимер» Лучеса Набатова.

По ее словам, также был сформирован информационный центр проекта, стандартизирована работа. В итоге прирост к выработке на человека в час составил 12,5%.

Также на предприятии сократили время протекания процесса, снизили незавершенное производство и организовали доску решения проблем. В рамках проекта все новшества и нововведения контролировали специалисты, которые занимались в том числе и обучением сотрудников компании.

По словам начальника управления по инвестиционной деятельности, развития производства и предпринимательства администрации округа Ивана Шляхтина, федеральная целевая программа стартовала в 2018 году, в 2020 году на территории Подмосковья 39 предприятий стали ее участниками, в том числе 6 из них находятся на территории округа. Всего в ней участвуют свыше 2 тыс. предприятий в стране.

«Мы видим, что команда специалистов, которые знают, как можно производственные цепочки где-то сократить, где-то переобучить сотрудников, могут сделать большой вклад в работу предприятия», – заключил Шляхтин.