РИАМО - 12 апр. Российские пассажирские авиакомпании прекратят полеты во все аэропорты Турции с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в этой стране, сообщает РБК.

Соответствующее решение принял оперштаб. Прежде всего речь идет про чартерные перевозки, коснется ли это регулярных перевозок, пока точно неизвестно.

На текущий момент в Турции складывается крайне неблагоприятная эпидситуация. К примеру, 8 апреля там выявили почти 56 тыс. новых зараженных коронавирусом – рост за неделю составил 37%.

С 29 марта из-за пандемии в большинстве провинций Турции введен комендантский час по выходным дням.

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