РИАМО - 12 апр. Участниками тренировочного экзамене по математике, который прошел в 455 пунктах проведения экзаменов на базе московских школ, стали свыше 60 тыс. девятиклассников столицы, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

«Тренировочные мероприятия проводятся в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021 году», — сказала руководитель регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

Она добавили, что их цель состоит в отработке организационных и технологических процедур при внедрении новых технологий проведения основного госэкзамена, к которым относятся передача экзаменационных материалов по сети, их печать в аудиториях и сканирование в штабе пунктов проведения экзаменов.

Карклина отметила, что все прошло в рабочем режиме, а задачи, что были поставлены, выполнены в полном объеме. Так, школьники увидели, как печатаются экзаменационные материалы в аудиториях, выполнили задания контрольных измерительных материалов и потренировались в заполнении бланков.

После того, как экзамен подошел к концу, бланки отсканировали в штабе пунктов проведения экзаменов. Далее их передали в РЦОИ для обработки. Результаты будут доступны школьникам в их личных кабинетах на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 24 апреля.

Подать апелляцию в ситуации, если школьник будет несогласен со своими баллами, нельзя. В данном случае она не предусматривается.

Ближайшие тренировочные экзамены пройдут 17 апреля. В этот день у девятиклассников пройдет математика, а у выпускников 11-х классов английский язык (письменная часть). Последние смогут поучаствовать в тренировке по английскому языку (устная часть) 24 апреля, а также по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме 15 мая.

Все тренировки проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Они, в свою очередь, направлены на то, чтобы снизить риски распространения респираторных вирусных инфекций. Во избежание скопления людей, в пункты проведения экзаменов было организовано несколько входов, школьники прибывают в соответствии с графиком.

Для того, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в аудиториях, детей рассаживают по восемь человек.

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