РИАМО - 12 апр. В современное меню российских космонавтов на МКС входит порядка 300 наименований высококачественных специальных продуктов питания с высокой степенью надежности и безопасности, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Разработкой космического меню занимается НИИППиСПТ, филиал ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи». Условия космического полета предъявляют особые требования как к рациону питания в целом, так и к входящим в его состав продуктам и технологии их изготовления. Над их созданием и обработкой трудились лучшие ученые, технологи и инженеры РФ.

Меню

Каждый день человеку на борту космического корабля нужно приблизительно 5,5 кг еды, кислорода и воды. Учитывая, что команда состоит из нескольких космонавтов, и их полет может продолжаться в течение года, необходим особый подход к организации питания.

На орбите едят практически то же самое, что на Земле. В меню входят бородинский хлеб, сыр, ветчина, мясо с картофельным пюре, зеленые щи и борщ, свинина в кисло-сладком соусе, судак, осетрина, творог, клубника, печенье, шоколад, чай и кофе. Еще в космосе едят свежие фрукты и овощи, при этом сохраняются предпочтения национальной кухни.

Русские космонавты предпочитают яблоки, помидоры, лук и чеснок. Самый любимый продукт всех космонавтов – творог с орехами и клюквой. Недавно в рацион были включены овсяные каши с персиками и яблоками.

Труднее всего в космосе с водой – ее сложно запасти в нужном количестве. Поэтому на космических кораблях осуществляется полная регенерация воды: даже отходы жизнедеятельности очищаются и снова преобразуются в жидкость.

Требования к продуктам

Основными требованиями к продуктам в космическом полете являются: минимальные габариты и масса; длительные сроки годности продукта (не менее 12 мес.); удобство приема пищи в условиях невесомости и ее приедаемость в течение длительного времени; минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде.

Кроме того, важна хорошая перевариваемость и высокая усвояемость, а также микробиологическая безопасность в течение всего срока хранения в условиях космического объекта.

Продукты питания космонавтов должны обладать радиопротекторными, антистрессовыми свойствами, повышать устойчивость организма к вестибуло-вегетативным нарушениям, оказывать профилактический эффект на пищеварительную систему и нормализующее влияние на функции жизненно важных систем организма, в том числе сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Упаковка

Особые требования предъявляются также к упаковке продуктов: она должна иметь минимальную массу; обладать достаточным запасом прочности, чтобы сохранять целостность и герметичность продукта при воздействии вибраций, перегрузок, перепадов температуры и давления.

Упаковка не должна выделять токсических веществ или веществ, обладающих запахом, а также должна быть пригодной к использованию в качестве посуды для приготовления и приема пищи.

Спецпродукты

К настоящему времени для питания космонавтов разработано более 300 наименований высококачественных специальных продуктов питания с высокой степенью надежности и безопасности, имеющих длительные сроки годности в заданных условиях транспортирования и эксплуатации. Кроме того, подобраны более 100 продуктов промышленного производства.

Калорийная и богатая белками пища, содержащая белки животного происхождения (мясо, рыба, печень, творог, яйца) и растительные белки (крупяные и бобовые), повышает сопротивляемость организма к вредным факторам окружающей среды, при этом снижается поступление радионуклидов в организм.

Кроме того, белки рыбы, творога, сыра, бобовых содержат серосодержащие аминокислоты (цистин, метионин), которые вызывают самостоятельный радиопротекторный эффект.

Для повышения уровня антиоксидантной защиты организма и уменьшения поврежденных клеток при ионизирующем облучении, рекомендуется вводить в рацион продукты, содержащие витамины-антиоксиданты – например, зеленые щи, овощной суп-пюре, баклажаны, рисовую кашу с курагой, овощные и фруктовые соки с мякотью.

Также используются продукты, содержащие витамин Е: орехи фундук, миндаль соленый и сладкий и другие. Витамины группы В восполняются при употреблении таких продуктов, как суп-пюре гороховый, каша пшеничная молочная, каша пшеничная молочная с тыквой, каша рисовая с курагой, каша гречневая с молоком, фасоль в томатном соусе, грибы, печеночные паштеты, мясные консервы.

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