РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Во Дворце культуры Люберец отметили победителей и участников окружного фестиваля-конкурса изобразительного искусства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В творческом состязании поучаствовали 98 юных жителей Люберец в возрасте от 4 до 17 лет.

В окружном конкурсе-фестивале изобразительного искусства «Я рисую этот мир», посвященном Дню космонавтики, Гран-при выиграла воспитанница детской художественной школы Люберец Анастасия Лобач.

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире побывал в космосе.