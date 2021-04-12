РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. В Балашихе привился от коронавируса 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Макаренко, первый этап вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» он прошел в поликлинике №6 в микрорайоне Южный, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Фронтовик последовал примеру своих родных — внука Артема, дочери Оксаны и зятя Виктора.
Второй компонент вакцины ветерану введут 1 мая. Прививку от коронавируса в медучреждении сделали уже восемь участников и четыре инвалида Великой Отечественной войны, а также 43 ветерана боевых действий.
По словам главврача Балашихинской областной больницы Михаила Антипова, в последнее время активно стали прививаться жители города старше 60 лет. Их уже больше 12 тыс.
«Все приходят, с удовольствием проходят вакцинацию. Чтобы получить разрешение на прививку, необходим осмотр у терапевта. Пациенту измеряют давление, проверяют сатурацию и наличие хронических заболеваний или других прививок за последнее время. Зато нет необходимости в ИФА-исследовании», — подчеркнул Антипов.
В национальном календаре жители старше 60 лет находятся в приоритетной группе при проведении вакцинации от Covid-19. Всего участниками вакцинации стали более 41 тыс. горожан.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Балашихе в декабре 2020 года. Она проходит добровольно и бесплатно при предъявлении паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.
В городе работают 10 стационарных кабинетов вакцинации в поликлиниках. Кроме того, мобильные пункты вакцинации открыты в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор» и «Новоизмайловский», в центральном офисе многофункционального центра «Мои документы». На предприятия и в организации города выезжают мобильные бригады медиков.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии