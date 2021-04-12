РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. В Балашихе привился от коронавируса 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Макаренко, первый этап вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» он прошел в поликлинике №6 в микрорайоне Южный, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Фронтовик последовал примеру своих родных — внука Артема, дочери Оксаны и зятя Виктора.

«Я не враг сам себе и своим близким. Здоровье каждого из нас важно для здоровья государства, больное общество не может себя содержать. Я сам слежу за своим здоровьем и где-то за месяц до этого сдал все анализы. Практически все показатели были в норме. Хронических заболеваний нет. Делал тест на коронавирус, оказалось, что не болел. Поэтому мне разрешили пройти вакцинацию», — сказал Макаренко.

Второй компонент вакцины ветерану введут 1 мая. Прививку от коронавируса в медучреждении сделали уже восемь участников и четыре инвалида Великой Отечественной войны, а также 43 ветерана боевых действий.

По словам главврача Балашихинской областной больницы Михаила Антипова, в последнее время активно стали прививаться жители города старше 60 лет. Их уже больше 12 тыс.

«Все приходят, с удовольствием проходят вакцинацию. Чтобы получить разрешение на прививку, необходим осмотр у терапевта. Пациенту измеряют давление, проверяют сатурацию и наличие хронических заболеваний или других прививок за последнее время. Зато нет необходимости в ИФА-исследовании», — подчеркнул Антипов.

В национальном календаре жители старше 60 лет находятся в приоритетной группе при проведении вакцинации от Covid-19. Всего участниками вакцинации стали более 41 тыс. горожан.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Балашихе в декабре 2020 года. Она проходит добровольно и бесплатно при предъявлении паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.

В городе работают 10 стационарных кабинетов вакцинации в поликлиниках. Кроме того, мобильные пункты вакцинации открыты в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор» и «Новоизмайловский», в центральном офисе многофункционального центра «Мои документы». На предприятия и в организации города выезжают мобильные бригады медиков.

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