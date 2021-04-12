РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. На выходных в Люберцах в рамках месячника благоустройства состоялся очередной субботник, представители партии «Единая Россия» помогли в уборке городских территорий, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Сотрудники администрации муниципалитета, предприятий, представители общественных организаций, образовательных, культурных и спортивных учреждений вместе с активными люберчанами приводили в порядок дворы, зоны отдыха, общественные территории.

Глава Люберец Владимир Ружицкий, депутаты фракции «Единой России» совета депутатов округа Сергей Антонов, Александр Мурашкин, Оксана Крамина, Павел Софьин, Татьяна Мельник, активисты МГЕР и другие партийцы также стали участниками субботника.

Вместе с жителями народные избранники привели в порядок территории вокруг ЖЭУ №3 в поселке Калинина, вблизи ж/д станции Малаховка, в микрорайоне Зенино, вокруг школы олимпийского резерва (Октябрьский проспект, 349А), в микрорайоне Красная горка, около Люберецкой детской областной больницы по адресу: Октябрьский проспект, 338А.

«Во всем муниципалитете кипела деятельность по уборке и облагораживанию территории, дружно велись работы во дворах, в скверах, вдоль дорог. Партийцы не остались в стороне и внесли свой вклад в это прекрасное объединяющее мероприятие. Дорогие люберчане! Приглашаем вас на субботники 17 и 24 апреля. Приведем в порядок наш округ. Только совместными усилиями мы сделаем его чистым и комфортным», - отметил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

В этом году важной особенностью субботников станет внедрение и знакомство с единой платформой для голосования Минстроя РФ. Волонтеры расскажут жителям о предстоящем всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте: www.50.gorodsreda.ru.