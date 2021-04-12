РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Начальник Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Хатин и замначальника ТУ Михаил Иванов побывали на НПП «Звезда» и возложили цветы к памятнику его основателю академику Г.И. Северину, сообщил представитель Люберецкого теруправления Евгений Черепанов.

Они также поздравили гендиректора НПП Сергея Позднякова, героя России Владимира Северина и коллектив предприятия с Днем космонавтики.

«Мы всегда в этот день поздравляем наших друзей с их профессиональным праздником. Большая история космонавтики, высококлассные специалисты, работающие на «Звезде», осуществление национальных и международных проектов позволяют России сохранить первые позиции в космонавтике. Желаем вам успехов, процветания и всего самого хорошего», - сказал Хатин.

Ведущее предприятие в России в области создания и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете было основано в 1952 году, а в 1994 году - преобразовано в акционерное общество.

Созданные в том числе и сотрудниками предприятия уникальные системы и изделия позволили совершить первый в мире космический полет Ю.А. Гагарина.