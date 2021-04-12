РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов призвал предпринимателей Балашихи сформировать свой пакет предложений и инициатив для реализации на территории округа, сообщили в пресс-службе парламентария.

В рамках партпроекта «Локомотивы роста» он встретился с членами Балашихинской торгово-промышленной палаты и рассказал о сборе и обсуждении в микрорайонах социальных инициатив жителей в рамках работы движения общественной поддержки «Балашиха - стремительно растущий город».

«Важно, чтобы предпринимательский корпус вносил свои мероприятия с учетом потребностей как жителей, так и бизнеса. К примеру, создавая парковую зону, мы сразу должны просчитывать, какую дополнительную услугу наши предприниматели смогут предоставить горожанам в новом месте притяжения. Это же касается и ремонта дорожного покрытия, перекладки сетей и многого другого», - сказал Ефимов.

Он добавил, что все социальные инициативы будут размещены на сайте: balashiha-srg.ru. Путем рейтингового голосования, которое пройдет в мае, горожане определят первоочередные мероприятия для включения в муниципальные и региональные программы к реализации.

Президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков поблагодарил парламентария за открытый разговор и сообщил, что обобщит все предложения от бизнеса.

В конце встречи Ефимов вручил благодарственные письма от регионального отделения партии представителям предприятий - участникам волонтерского движения: ЗАО «Акзо Нобель Декор» и ООО «ТД Идеал-МСК».