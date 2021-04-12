РИАМО - 12 апр. В Московской области с 8 по 10 апреля в 35 городских округах прошло голосование в муниципальные молодежные парламенты. Формирование новых составов пройдет до 18 апреля, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

В этот раз из-за эпидситуации выборы проходили в три дня. А первые два дня состоялись выездные голосования на базе учебных учреждений. В последний день работали избирательные участки при Дворцах культуры и молодежных центрах городских округов.

Явка по региону составила 81 607 человек. Результат превзошел итоги голосования в 2018 году, тогда на выборы пришли около 67 000 человек.