РИАМО - 12 апр. В понедельник в Сергиевом Посаде открылась тематическая ярмарка «Постный день», некоторые товары для поддержки малоимущих и пенсионеров продаются здесь по специальным социальным ценам, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ярмарке размещено порядка 30 рабочих мест. В основном здесь представлена продукция фермерских и личных подсобных хозяйств Подмосковья и индивидуальных предпринимателей. Ярмарка продлится до 18 апреля. Всего к посту в Подмосковье будет проведено 33 ярмарки «Постный день», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ярмарка направлена на то, чтобы стимулировать развитие малых форм хозяйствования, включая производителей сувенирной продукции, товаров народных промыслов, ремесленного искусства, обеспечение контроля качества предлагаемой продукции.

Для детей и взрослых 16 апреля реализуют культурную программу. Сама ярмарка пройдет по адресу: город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, в районе дома 203в.