РИАМО - 12 апр. В понедельник в Сергиевом Посаде открылась тематическая ярмарка «Постный день», некоторые товары для поддержки малоимущих и пенсионеров продаются здесь по специальным социальным ценам, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ярмарка направлена на то, чтобы стимулировать развитие малых форм хозяйствования, включая производителей сувенирной продукции, товаров народных промыслов, ремесленного искусства, обеспечение контроля качества предлагаемой продукции.
Для детей и взрослых 16 апреля реализуют культурную программу. Сама ярмарка пройдет по адресу: город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, в районе дома 203в.
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