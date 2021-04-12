РИАМО - 12 апр. За десять лет количество зарегистрированных в Москве мотоциклов выросло до 101 тыс. транспортных средств, а число аварий и погибших за это время снизилось вдвое, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Весна в разгаре, а это значит на дороги столицы вернулись мотоциклисты. С 2010 года количество зарегистрированных мотоциклов стало в 2,2 раза больше — с 45 тыс. до 101 тыс.», — говорится в сообщении.

С 2011 года число аварий и погибших снизилось вдвое: тогда в Москве произошло 1316 ДТП, в которых погибли 76 человек, а в 2020 году – 689 аварий с 29 жертвами.

Мотолюбителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и водить предельно аккуратно. Подробный разбор ошибок мотоциклиста можно посмотреть по ссылке.

Также московских мотоциклистов в этом году ожидает мотопарад и другие тематические фестивали.

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