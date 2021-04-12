РИАМО - 12 апр. Учитель-логопед детского сада №3 «Ромашка» из Реутова Ирина Бушуева поборется за победу в областном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья – 2021», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

В понедельник в стенах Орехово-Зуевского университета стартовали первые испытания в рамках областного конкурса. В нем примут участие 52 педагога дошкольных образовательных организаций региона – воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, в том числе представитель детского сада комбинированного вида №3 «Ромашка» Ирина Бушуева, работающая в Реутове на протяжении семи лет, из них три года – в МБДОУ №3.

Месяцем ранее Бушуева была признана лучшим воспитателем в рамках муниципального этапа отбора. Она получила сертификат в размере 50 тыс. рублей и право на участие в региональном конкурсе. По его итогам определится победитель, который представит Московскую область на XII конкурсе «Воспитатель года России».

«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими навыками, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность. Впереди – серьезные испытания, желаю всем участникам удачи», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Победителя регионального конкурса объявят на торжественном мероприятии в честь Дня учителя. Он получит сертификат на 500 тыс. рублей, лауреаты – на 100 тыс. рублей.