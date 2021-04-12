РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин передал цветы и чайный сервиз жительнице Балашихи Ольге Казанской, которая была узницей концлагеря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

11 апреля отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей — день памяти всех тех, кто пережил ужасы войны и концлагерей. Инициаторами проведения акции «Непокоренные» стали участники движения «Волонтеры Победы» региона, ее поддержал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. С 5 по 12 апреля добровольцы в Балашихе навестили 13 человек.

«Это люди, которые тоже внесли свой вклад в общую победу над фашизмом. На их плечи выпало столько трудностей, лишений, невзгод. Они находились в нечеловеческих условиях, и те, кто вернулся, потом восстанавливали народное хозяйство в послевоенное время. Очень важно рассказать об этом молодежи, чтобы она знала историю и не повторяла тех ошибок прошлого, любила Родину и была патриотом», — сказал Шапкин.

Он также рассказал о реализации партийного проекта «Историческая память». В гостях у Ольги Казанской побывал и руководитель регионального штаба «Волонтеров победы» Московской области Александр Печенегин.

Казанская родилась 22 июня 1935 года в селе Старая Гута Сумской области на Украине. С 1942 по 1943 год будучи маленькой девочкой она находилась в концентрационном лагере Алитус в Прибалтике.

С 16 лет работала на заводе автомобильных кранов, одновременно училась в вечерней школе. Позже окончила экономический факультет института. На заводе проработала 25 лет, затем продолжила трудиться в системе Госснаба СССР.

По словам Казанской, когда немцы пришли, она пряталась в брянских лесах с мамой. Там было много партизан, и немцы устраивали облавы.

«Нас нашли, пригнали в деревню Погощь, несколько дней мы там находились за колючей проволокой. Потом по железной дороге всех, даже бабушку, переправили в концлагерь Алитус. Мать ходила на работу в хутор к «хозяевам», а я ждала ее в бараке. Иногда детям разрешали выходить за проволоку просить милостыню. В 1943 году Красная армия освободила Литву, и мы вернулись в Брянскую область», — отметила Казанская.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно отмечается 11 апреля. Именно в этот день в 1945 году восстали узники одного из самых страшных лагерей нацизма — Бухенвальда. Позднее их окончательно освободили войска союзников.