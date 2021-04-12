РИАМО - 12 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил членов конкурсных комиссий для отбора кандидатур на должности глав Красногорска, Ленинского и Можайского округов, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте областного правительства.

В каждом муниципалитете губернатор назначил по три члена конкурсной комиссии из числа сотрудников Главного управления территориальной политики Московской области.

В конце марта Эльмира Хаймурзина покинула пост главы Красногорска, временно исполняющим полномочия главы стал Алексей Спасский. До этого Спасский занимал должность главы Ленинского городского округа.

В настоящее время врип главы Ленинского округа является Дмитрий Абаренов, который перешел на эту должность с поста главы Можайского городского округа. Полномочия главы Можайского округа временно исполняет Денис Мордвинцев.