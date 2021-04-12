РИАМО - 12 апр. Продукцию подмосковной сыроварни «Русский пармезан» Олега Сироты начали продавать в администрации президента РФ, Госдуме и Доме правительства.

«Мы наконец стали кремлевскими поставщиками! С сегодняшнего дня в магазинах в зданиях администрации президента России, Государственной думы РФ и Доме правительства продается наш сыр, йогурт и молоко!» – написал Сирота в своем Instagram.

Фермер поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за помощь в решении организационных моментов.

«Сами мы бы никогда не решились! Так что, Вячеслав Викторович, заглядывайте в магазинчик на первом этаже Госдумы – там теперь вкусный сыр, сваренный соотечественниками из молока российских коров», – заключил Сирота.

Сыроварня Олега Сироты специализируется на производстве твердых и полутвердых сортов сыра, а также на изготовлении йогуртов, которые варятся по уникальному рецепту.