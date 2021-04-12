РИАМО - 12 апр. В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа открыли Мисайловскую школу №1 на 1,1 тыс. мест, в школу уже зачислены порядка 600 учеников, сообщает пресс-служба администрации округа.

В торжественном мероприятии приняли участие врип главы округа Дмитрий Абаренов, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов и депутат Московской областной думы Юрий Липатов.

До 1 сентября классы доукомплектуют, и школа заработает на полную мощность.

Тут есть все, что нужно для качественного образования: специализированные кабинеты и лаборатории оборудованы современной техникой для проектной и исследовательской деятельности.

«Символично, что старт учебному процессу дан 12 апреля, в День космонавтики. Уверен, что ребята с энтузиазмом рванут вверх – к новым знаниям. Не менее важно, что дети будут ходить в школу в шаговой доступности, а не ездить на машинах и автобусах в другие населенные пункты, как сейчас. Это поможет частично разгрузить и дорожную ситуацию», – пояснил врип главы округа Дмитрий Абаренов.

Он добавил, что работа над развитием территории данного микрорайона будет продолжена.