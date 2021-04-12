РИАМО - 12 апр. Обитатель Московского зоопарка – панда Жуи – в честь Дня космонавтики получил в качестве лакомства съестную ракету, сообщается на странице столичного зоосада «ВКонтакте».
Видео о том, как лакомится панда, размещено на странице заведения в соцсети.
В ракету положили яблоко, еще запасы еды – съедобный бамбук – был оставлен на носу корабля.
«Постройка летательного аппарата заняла несколько дней. Сколько заняло и как прошло освоение, лучше посмотреть лично», – отметили в зоопарке.
Самец Жуи родился 31 июля 2016 года. Любит большие игрушки, крепкие деревья и жонглировать мячом. Охотно позволяет себя подкупить лакомством.
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