РИАМО - 12 апр. Обитатель Московского зоопарка – панда Жуи – в честь Дня космонавтики получил в качестве лакомства съестную ракету, сообщается на странице столичного зоосада «ВКонтакте».

Видео о том, как лакомится панда, размещено на странице заведения в соцсети.

«Поздравляем всех с Днем космонавтики! Причем не просто с Днем – а с 60-летием! По этому торжественному случаю мы решили отправить в космос панду. Да, все так. Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета», – говорится в сообщении.

В ракету положили яблоко, еще запасы еды – съедобный бамбук – был оставлен на носу корабля.

«Постройка летательного аппарата заняла несколько дней. Сколько заняло и как прошло освоение, лучше посмотреть лично», – отметили в зоопарке.

Самец Жуи родился 31 июля 2016 года. Любит большие игрушки, крепкие деревья и жонглировать мячом. Охотно позволяет себя подкупить лакомством.