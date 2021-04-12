РИАМО - 12 апр. На базе школы «Мозаика» в деревне Путилково Красногорска открылся новый детский сад малого формата на 60 мест, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В скором времени в Подмосковье откроются еще три таких детсада, они разместятся в Красногорске, Химках и Наро-Фоминске.

«Мы продолжаем реализовывать губернаторский проект по открытию мини-садов в регионе. Красногорск является одним из самых густонаселенных микрорайонов. Родители дошколят очень ждали открытия садов в таком формате», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что на текущий момент в округе работают два детсада малого формата. Их работа позволила снизить очередность в микрорайоне на 23%.

Каклюгина отметила, что маленькие детсады открываются там, где высокая очередность в дошкольные учреждения. Мини-детсады не отличаются от традиционных и включает в себя все то, что необходимо детям.