РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 апр. Весной пожарная обстановка в Щелкове осложняется в связи с палами сухой травы, жителям напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно с началом теплых весенних дней пожарные подразделения округа ликвидируют последствия возгораний. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары.

«При сжигании травы гибнет много разной живности: птицы, маленькие животные, насекомые, рептилии. Если зайцы с рождения могут самостоятельно передвигаться, то, например, у птенцов шансов совсем не остается», - говорится в сообщении.

Если вы стали свидетелем пожара, необходимо незамедлительно позвонить по телефону 112.