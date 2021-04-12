РИАМО - 12 апр. В столице планируют создать информационную среду для всех участников строительного процесса, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«В ближайших планах – формирование единой доверенной среды для участников строительства, объединяющей электронные взаимодействия органов власти с застройщиками — госуслуги, онлайн-сервисы, доступ к градостроительным данным», - сказал Левкин.

Он добавил, что в дальнейшем этот проект трансформируется в экосистему стройкомплекса Москвы.

Также глава департамента отметил, что в Москве в 2023 году сдадут первый дом по реновации, построенный с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ).

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