РИАМО - 12 апр. В столице планируют создать информационную среду для всех участников строительного процесса, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Он добавил, что в дальнейшем этот проект трансформируется в экосистему стройкомплекса Москвы.
Также глава департамента отметил, что в Москве в 2023 году сдадут первый дом по реновации, построенный с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ).
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