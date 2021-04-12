РИАМО - 12 апр. Телемост с участием школьников и сотрудников одного из ведущих предприятий космической области АО «ВПК «НПО машиностроения» прошел в Реутове в День космонавтики, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
В день 60-летия первого полета человека в космическое пространство на одной из платформ для видеоконференций в интернете прошел телемост, в котором приняли участие представители АО «ВПК «НПО машиностроения», активисты молодежных движений, юнармейцы, школьники, их учителя и общественные деятели.
Участники видеовстречи выходили в прямой эфир из нескольких знаковых точек: с ВДНХ, от памятника Челомею и монумента крылатой ракете «Метеорит» в Реутове, чтобы еще раз напомнить о великом подвиге покорения внеземных пространств.
Участников телемоста со знаменательной датой поздравил глава городского округа Станислав Каторов.
Школьники, в свою очередь, рассказали об участии города в реализации российских космических программ, вспомнили имена видных жителей города, внесших значительный вклад в развитие советской и российской космонавтики.
Администрация Реутова и АО «ВПК «НПО машиностроения» на протяжении многих лет реализуют ряд совместных проектов. При участии предприятия в городе открыт музей истории и достижений предприятия, прошла комплексная реконструкция большого зала ДК «Мир», где проходят спектакли и концерты, создан центр инновационного творчества молодежи «Изобретариум», также на базе предприятия работает аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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