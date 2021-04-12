РИАМО - 12 апр. Телемост с участием школьников и сотрудников одного из ведущих предприятий космической области АО «ВПК «НПО машиностроения» прошел в Реутове в День космонавтики, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

В день 60-летия первого полета человека в космическое пространство на одной из платформ для видеоконференций в интернете прошел телемост, в котором приняли участие представители АО «ВПК «НПО машиностроения», активисты молодежных движений, юнармейцы, школьники, их учителя и общественные деятели.

Участники видеовстречи выходили в прямой эфир из нескольких знаковых точек: с ВДНХ, от памятника Челомею и монумента крылатой ракете «Метеорит» в Реутове, чтобы еще раз напомнить о великом подвиге покорения внеземных пространств.

Участников телемоста со знаменательной датой поздравил глава городского округа Станислав Каторов.

«12 апреля мы отмечаем знаковый для всего мирового сообщества праздник – День 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Эта дата неотделима от истории нашего градообразующего предприятия – АО «ВПК «НПО машиностроения», внесшего бесценный вклад в становление и развитие отрасли. Разработанная под руководством академика Владимира Николаевича Челомея ракета-носитель «Протон» по сей день остается главной «рабочей лошадкой» мировой космонавтики и одним из самых мощных и востребованных агрегатов в мире. Мы по праву гордимся этими достижениями», – сказал Каторов.

Школьники, в свою очередь, рассказали об участии города в реализации российских космических программ, вспомнили имена видных жителей города, внесших значительный вклад в развитие советской и российской космонавтики.

Администрация Реутова и АО «ВПК «НПО машиностроения» на протяжении многих лет реализуют ряд совместных проектов. При участии предприятия в городе открыт музей истории и достижений предприятия, прошла комплексная реконструкция большого зала ДК «Мир», где проходят спектакли и концерты, создан центр инновационного творчества молодежи «Изобретариум», также на базе предприятия работает аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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