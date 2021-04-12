РИАМО - 12 апр. В подмосковных школах стартовал новый цикл проекта «Урок цифры», на этот раз уроки будут посвящены теме «Цифровое производство», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В апреле в мероприятиях проекта примут участие свыше 430 тыс. обучающихся 1-11 классов, а также свыше 15 тыс. педагогов из 1,2 тыс. образовательных организаций региона», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По словам министра, школьники узнают, как устроено современное производство, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

«Мы традиционно участвуем в проекте «Урок цифры». Это уникальная возможность для ребят узнать много нового о цифровом пространстве. Что интересно, весь материал адаптирован под разные возрастные группы и преподносится в игровом формате», – добавила министр.

По словам министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымара, в регионе работает порядка 3 тыс. предприятий в сфере ИТ. С появлением новых систем, сервисов и приложений спрос на кадры в высокотехнологичных компаниях будет только расти.

«Уже сейчас подмосковные школьники могут попробовать себя в этом направлении и принять участие в «Уроке цифры» по теме «Цифровое производство». Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика», – отметил министр.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся развивать цифровые компетенции. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы.

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